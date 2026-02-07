L’inizio al Chelsea non può andare meglio mentre il boss dei Blues elogia l’eroe felice della tripletta Palmer

Liam Rosenior si gode l'esordio sulla panchina del Chelsea. Dopo appena quattro partite, i Blues sono già a quota quattro vittorie consecutive in Premier League. Rosenior si è detto soddisfatto del lavoro fatto finora, e il suo team ha battuto 3-1 i Wolves in trasferta, un risultato che fa ben sperare per il futuro. In campo, Palmer ha segnato una tripletta decisiva, e il tecnico ha elogiato l'eroe della serata, definendolo “felice” per il suo rendimento.

2026-02-07 20:05:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Liam Rosenior ha detto che il suo inizio al Chelsea non sarebbe potuto andare meglio in Premier League dopo aver vinto la sua quarta partita consecutiva in campionato con una vittoria per 3-1 in casa dei Wolves. Cole Palmer ha segnato una tripletta nel primo tempo in un'esibizione impressionante dei Blues, che hanno tenuto a bada una rimonta dall'ultima parte della lega per continuare la loro spinta verso la qualificazione alla Champions League. A parte due sconfitte contro l'Arsenal nelle semifinali della Coppa Carabao, Rosenior ha fatto un inizio impressionante alla guida del Chelsea da quando ha sostituito Enzo Maresca, avendo vinto sette partite su nove, e l'allenatore dei Blues ha detto di essere entusiasta del potenziale della sua giovane squadra.

