Uragano Mbappé tripletta Champions League in 6 minuti | ma il record gli sfugge per soli 30 secondi

Kylian Mbappé ha infilato la porta dell'Olympiacos in 6 minuti e 43 secondi. Una tripletta fulminea che ha ribaltato il match di Champions ma che non ha permesso al francese di stabilire il record di velocità. Perché Salah nel 2022 col Liverpool ha fatto meglio. Di soli 31 secondi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

L'Uragano Kane è tornato: tripletta e record con il Bayern Monaco, i numeri di un avvio devastante - Il centravanti inglese è una macchina da goal inarrestabile e completa una settimana perfetta con7 goal ... Scrive calciomercato.com