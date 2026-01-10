Galassi la nuova sfida | Tumore preso in tempo

Gianluca Galassi, centrale della nazionale italiana di pallavolo, ha condiviso pubblicamente il suo percorso di cura, annunciando di aver subito un intervento per rimuovere un tumore ai testicoli. La sua testimonianza, diffusa tramite un video su Instagram, evidenzia l’importanza della diagnosi precoce e della tempestività nelle patologie oncologiche, offrendo un messaggio di sensibilizzazione e speranza a chi si trova ad affrontare situazioni simili.

di Massimo Selleri Gianluca Galassi è stato operato per l’asportazione di un tumore a un testicolo ed è stato lo stesso centrale della nazionale italiana a rendere noto il suo attuale stato di salute postando un video su Instagram. La notizia ha colto tutti di sorpresa, anche perché sette giorni fa con i suoi 12 punti era risultato l’mvp dell’incontro che ha visto Piacenza battere Cuneo per 3-0. "Ciao a tutti - sono le parole di Galassi -, è un video difficile da fare ma credo ci sia una cosa che devo dirvi ed è giusto che voi la sappiate da me. In primis voglio ringraziare la società di Piacenza, lo staff e i miei compagni per la riservatezza che sono riusciti a mantenere in questo mese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

