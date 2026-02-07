Pallanuoto Savona sorprende Brescia ai rigori in Coppa Italia Sarà finale con la Pro Recco

Alla piscina Sciorba di Genova si è aperta la Final Four della Coppa Italia 2026. Nella prima semifinale, la Pro Recco ha dominato il Posillipo con un netto 21-6 e si prepara a sfidare il Savona, che ha fatto una sorpresa battendo il Brescia ai rigori. Dopo un pareggio 14-14 nei tempi regolamentari, i liguri hanno avuto la meglio 18-17 ai tiri dal dischetto, regalando un’ulteriore emozione alla manifestazione. La finale è già scritta: sarà Recco contro Savona

Alla piscina Sciorba di Genova si apre la Final Four della Coppa Italia 2026 di pallanuoto: semifinali molto diverse tra loro, con la Pro Recco che liquida il Posillipo per 21-6 e nell'ultimo atto di domani affronterà il Savona, che piega ai tiri di rigore il Brescia, sconfitto per 18-17 dopo il 14-14 dei tempi regolamentari. Il derby ligure sarà la finale per il secondo anno consecutivo: lo scorso anno vince la Pro Recco per 11-5 a Napoli. TABELLINI PRO RECCO WATERPOLO-RANIERI IMPIANTISTICA CN POSILLIPO 21-6 PRO RECCO WATERPOLO: Nicosia, Di Fulvio 1, Granados Ortega 4, Cannella 4, Fondelli 1, Durik 1, Presciutti, Pavillard 3, Iocchi Gratta 1, Buric 1, Condemi 4, Irving, Negri, Cassia, Demarchi 1.

