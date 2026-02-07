Coppa Italia per la Liguria | la finale è Pro Recco-Savona

La finale di Coppa Italia di pallanuoto si giocherà tra Pro Recco e Savona. A Genova, i campioni in carica hanno dominato il Posillipo 21-6, mentre l’altra semifinale si è conclusa ai rigori, con il risultato di 18-17 tra Brescia e Savona. La partita tra le due squadre liguri promette grande spettacolo.

Il derby ligure per assegnare la Coppa Italia numero 34, dopo una semifinale senza storia e un'altra ricca di emozioni. Domani alle 21, con la diretta di RaiSport, sarà sarà Pro Recco contro Savona. Alla piscina Sciorba di Genova, davanti al ct Campagna, nella prima sfida il Posillipo del grande ex Pino Porzio regge un tempo e poi è dominio dei recchesi che colpiscono spesso in ripartenza mentre i napoletani - ancora privi di Maksimovic, infortunato di lungo corso - forzano in attacco. Alla fine è 21-6 (3-2, 6-3, 8-1, 4-0), un divario che ricalca quello del campionato (22-8). Quattro gol per Granados e Cannella.

