Pallamano B Rapid e Carpine big match Sfide alle prime due della classe

A quattro turni dalla conclusione della regular season, Pallamano B. Rapid e Carpine si preparano a sfidarsi in uno degli incontri più attesi della stagione. La partita rappresenta un momento chiave nella corsa ai quattro posti disponibili per la Poule promozione, con le prime due della classifica impegnate a consolidare le proprie posizioni. La sfida promette spettacolo e intensità, mentre la lotta per la promozione si fa sempre più avvincente.

A 4 giornate dalla fine della regular season si scalda la volata della Serie B per agganciare i 4 posti che valgono la Poule promozione. Al momento le prime tre della classe sembrano lanciate, con Carpine e Rapid Nonantola pari al 4° posto testa a testa per l'ultimo slot (il 7 febbraio scontro diretto da brividi alla 'Alighieri'), inseguite a -3 da Modena e Ravarino. Il turno di oggi potrebbe essere uno snodo cruciale con giallorossi e rossoblù che sfidano le due corazzate reggiane: il Rapid si presenta alle 19 a Castelnovo Sotto a caccia di un'impresa contro il Marconi capolista con la rosa dimezzata dalle assenze, la Carpine alle 18,30 ospita alla Fassi la Modula Casalgrande seconda.

