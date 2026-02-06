I dati degli ascolti di ieri sera mostrano come il ritorno di Samira come co-conduttrice abbia attirato un pubblico più ampio. La trasmissione tenta di battere i programmi concorrenti, Don Matteo e la partita Atalanta-Juventus, ma i numeri non sono ancora definitivi. La sfida tra i programmi resta aperta, mentre gli spettatori scelgono cosa guardare.

Gli ascolti tv di ieri sera, giovedì 5 febbraio 2026, sono molto attesi per scoprire com'è andata la nuova puntata di Striscia la Notizia. Il tg satirico Antonio Ricci, in onda su Canale 5, ha avuto come ospite Samira Lui, la co-conduttrice de La Ruota della Fortuna, programma che, fino a prima dell'esplosione del cosiddetto "caso Signorini", aveva un'audience molto alta. Striscia, con la sua nuova formula in prima serata e con sei veline, si è scontrata con la fiction Don Matteo in onda su Rai1, con la partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus su Italia1 e con altri programmi di punta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera 5 febbraio 2026, Striscia la Notizia ospita Samira e prova a battere Don Matteo e la partita Atalanta - Juventus

I dati Auditel di ieri sera, 22 gennaio 2026, mostrano il debutto in prima serata di Striscia la Notizia, che per la prima volta si presenta in questa fascia dopo 37 anni.

I dati Auditel di ieri sera mostrano una serata molto combattuta tra i programmi di prima serata.

