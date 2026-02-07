Volley la Rossopomodoro Palermo riparte da Sciacca

Dopo due settimane di pausa, il campionato di Serie B maschile di volley riprende con una partita impegnativa per la Rossopomodoro Palermo. Domani, alle 17, la squadra gioca in trasferta contro la Scalia Sciacca, una delle squadre più ostiche del girone H. I giocatori sono pronti a ripartire e a cercare punti importanti in vista della seconda parte della stagione.

Dopo due settimane di pausa, riprende il campionato di Serie B maschile di volley (girone H). La prima giornata del girone di ritorno vede la Rossopomodoro Volo Palermo impegnata – domani 8 febbraio, ore 17 – sul difficile campo della Scalia Sciacca. Sedici punti separano in classifica i due.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

