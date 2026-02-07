Volley la Rossopomodoro Palermo riparte da Sciacca
Dopo due settimane di pausa, il campionato di Serie B maschile di volley riprende con una partita impegnativa per la Rossopomodoro Palermo. Domani, alle 17, la squadra gioca in trasferta contro la Scalia Sciacca, una delle squadre più ostiche del girone H. I giocatori sono pronti a ripartire e a cercare punti importanti in vista della seconda parte della stagione.
Dopo due settimane di pausa, riprende il campionato di Serie B maschile di volley (girone H). La prima giornata del girone di ritorno vede la Rossopomodoro Volo Palermo impegnata – domani 8 febbraio, ore 17 – sul difficile campo della Scalia Sciacca. Sedici punti separano in classifica i due.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Rossopomodoro Palermo
Volley, riparte il campionato di B: Rossopomodoro Palermo all’assalto della Sicily
Il campionato di Serie B maschile di volley, girone H, riprende dopo la pausa natalizia con la penultima giornata del girone di andata.
Volley, la Rossopomodoro Palermo in emergenza a Vibo
MATCH DAY IN CASA! La Scalia Sciacca Volley torna in campo davanti al proprio pubblico Domenica ci aspetta una sfida importante contro Rossopomodoro Palermo Palatenda “Nino Roccazzella” Domenica 8 Febbraio Ore 17:00 Abbiamo facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.