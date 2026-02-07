Palermo hashish in garage scoperto da un cane poliziotto | arrestato spacciatore con precedenti

Un cane poliziotto ha fiutato hashish nascosto in un garage a Palermo, nel quartiere Ciaculli. Gli agenti hanno così arrestato un uomo di 43 anni, già con precedenti, accusato di spaccio. La scoperta ha evitato che la droga circolasse tra i giovani della zona.

Il fiuto di un cane poliziotto ha permesso di sventare un'operazione di spaccio nel quartiere Ciaculli di Palermo, portando all'arresto di un uomo di 43 anni. L'uomo, con un precedente di polizia, è stato trovato in possesso di 165 grammi di hashish, abilmente nascosti all'interno di un garage condominiale in un'area popolare già nota alle forze dell'ordine per attività illecite. L'operazione, condotta dagli agenti del commissariato Brancaccio nella mattinata di oggi, sabato 7 febbraio 2026, rappresenta un importante risultato nella lotta contro lo spaccio di stupefacenti in città e solleva interrogativi sulla persistente presenza di attività criminali in determinate aree urbane.

