Spacciatore scoperto sul treno e arrestato | aveva con sè hashish e pasticche

Un uomo di 25 anni, residente in Sierra Leone, è stato arrestato sulla tratta tra Colico e Lecco durante un intervento della polizia ferroviaria. L’indagine ha portato al fermo del sospetto, trovato in possesso di hashish e pasticche. L’operazione si è conclusa con l’arresto, evidenziando l’attività di controllo sulle sostanze illegali a bordo dei mezzi pubblici.

Spacciatore scoperto e arrestato sul treno nella tratta tra Colico e Lecco. L’intervento è scattato nella serata di qualche giorno fa ed è stato reso noto nella mattinata di oggi: gli agenti della polizia ferroviaria hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 25enne della Sierra Leone per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. A quel punto gli agenti hanno approfondito le verifiche e sottoposto a perquisizione personale il giovane che è stato trovato in possesso di 334,56 grammi di hashish; 183,84 grammi di marijuana e 7 blister contenenti un totale di 57 pasticche “Royal-225” di presunta sostanza oppiacea.🔗 Leggi su Leccotoday.it

