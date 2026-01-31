Tra gli eroi premiati da Mattarella c’è il cantautore Diodato impegnato nel sociale anche a Palermo

Il presidente Sergio Mattarella ha premiato alcuni italiani che si sono distinti per il loro impegno sociale. Tra loro c’è anche Diodato, il cantante che da sempre si dedica anche a cause umanitarie, come quella a Palermo. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e gratitudine, con molti riconoscimenti ai cittadini che hanno messo la solidarietà prima di tutto. Nel frattempo, in città e in altre parti d’Italia, sono continuati i gesti di coraggio di persone comuni, come il chirurgo volontario che ha curato i bambini di Gaza, o il polizi

Dal chirurgo plastico, che, da volontario, ha curato i bambini feriti nella Striscia di Gaza, al poliziotto che di rientro dalle vacanze con la famiglia, vedendo un autobus inclinato e avvolto da una nube di fumo, non ha esitato a fermarsi e a prestare i primi soccorsi alle persone intrappolate nel mezzo, o al carabiniere che, in una serata fuori dal servizio, non ha indugiato a tuffarsi nel porto canale di Riccione per salvare una bambina in sedia a rotelle, traendola in salvo. Sono tra le 31 onorificenze "al merito" conferite, motu proprio, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Impegno civile, inclusione e cittadinanza attiva Le onorificenze sono distribuite proporzionalmente a donne e uomini che si sono distinti per il loro impegno nel sociale - si sottolinea -, manifestato attraverso l’uso etico e responsabile dei social network, l’attività sportiva come mezzo di inclusione, l’arte come strumento di integrazione sociale, l’assistenza e il supporto ai detenuti, le attività solidali e di volontariato, per aver costruito un modello di imprenditoria etica, per l’impegno elargito nella tutela del bene della salute, anche al di là dei confini nazionali, per il coraggio e l’eroismo dimostrato, oltre i propri doveri professionali, per essersi resi esempi di cittadinanza attiva. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tra gli “eroi” premiati da Mattarella c’è il cantautore Diodato, impegnato nel sociale anche a Palermo

Approfondimenti su Mattarella riconoscimenti

La cerimonia presso la Prefettura di Avellino ha premiato i familiari di cittadini irpini deportati e internati durante la Seconda Guerra Mondiale con le Medaglie d’Onore, riconoscendo il loro valore e il ricordo di un passato importante.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Mattarella riconoscimenti

Argomenti discussi: Un riconoscimento per i nostri eroi; Addio a Rocky, cane eroe dei vigili del fuoco. Da Amatrice a Rigopiano: ha scavato tra neve, macerie e silenzio; Gli eroi di Vienna e gli esperti di arti marziali premiati in Austria: duo di origine turca ucciso da un terrorista mentre salvava due persone; I campioni del Senegal premiati come re: milioni e paradisi costieri per i Leoni di Coppa d’Africa.

Tra gli eroi premiati da Mattarella c’è il cantautore Diodato, impegnato nel sociale anche a PalermoDal chirurgo plastico, che, da volontario, ha curato i bambini feriti nella Striscia di Gaza, al poliziotto che di rientro dalle vacanze con la famiglia, ... gazzettadelsud.it

Tra gli eroi comuni insigniti da Mattarella, i Cavalieri con e per la disabilitàTra gli italiani nominati Cavalieri al Merito dal Presidente della Repubblica, alcuni cittadini con disabilità e italiani che si adoperano per la loro l’integrazione lavorativa e sociale Lo scorso 12 ... disabili.com

Nello scenario incantevole della sala Piersanti Mattarella, detta "sala gialla", del magnifico Palazzo dei Normanni, si è svolto ieri un evento dedicato al giorno della memoria a cui è stato invitato il nostro Istituto. L'evento ha coinvolto una cospicua rappresentan - facebook.com facebook