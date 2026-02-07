Palermo | 50mila persone rinunciano alle cure per povertà cresce l’emergenza farmaci e disagio sociale

Palermo si avvicina a un punto di rottura. Circa 50mila persone rinunciano alle cure perché non possono permettersi i farmaci. L’emergenza silenziosa si fa strada tra il disagio sociale e la povertà, lasciando molte famiglie senza assistenza e senza risposte. La crisi sanitaria a Palermo si fa sentire sempre di più, ma spesso resta nascosta sotto la superficie.

Palermo al Limite: L'Emergenza Silenziosa di 50mila Poveri Senza Farmaci. Palermo e la sua provincia sono strette nella morsa di una crisi sanitaria che sfugge ai riflettori, ma che si abbatte con forza su decine di migliaia di persone. L'incapacità di accedere ai farmaci necessari, un problema che affligge circa 50mila individui, sta erodendo la salute e la dignità di una parte sempre più ampia della popolazione. La situazione, emersa con chiarezza dalle segnalazioni dei centri di assistenza e confermata dai dati raccolti dal Banco Farmaceutico e da Federfarma Palermo, rivela una realtà drammatica in cui la povertà economica costringe le famiglie a scelte impensabili, rinunciando alla cura della propria salute per garantire la sopravvivenza.

