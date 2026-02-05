Povertà e salute cure e farmaci inaccessibili

La povertà continua a impedire a molte persone di accedere a cure e farmaci essenziali. In Italia, sono sempre più numerosi i casi di cittadini che, per mancanza di soldi, non riescono a ricevere assistenza sanitaria o a comprare i farmaci di cui hanno bisogno. La situazione si fa difficile soprattutto per le fasce più deboli, che spesso devono scegliere tra pagare le bollette o curarsi.

E la povertà porta anche a rendere inaccessibili cure e farmaci per molte persone. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Povertà e salute, cure e farmaci inaccessibili Approfondimenti su Povertà Salute Salute online, un italiano su due usa l’IA per avere informazioni su cure e farmaci Cure veterinarie inaccessibili, Roma sperimenta i voucher per gli animali delle famiglie fragili A Roma, molte famiglie in difficoltà trovano ormai difficile portare i loro animali dal veterinario. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Povertà e salute, cure e farmaci inaccessibili Ultime notizie su Povertà Salute Argomenti discussi: A Città del Messico, l'impegno di Sant'Egidio per la salute dei più poveri; Povertà e salute mentale, due condizioni strettamente legate; Povertà e salute mentale: l’azione di prossimità di Caritas Italiana; Povertà e salute, il ruolo del volontariato nel dare risposte ai meno fortunati. Cure per le fasce più vulnerabili: ambulatori di prossimità per contrastare la povertà sanitariaL'Asl di Brindisi avvia la fase operativa del Programma nazionale equità nella salute con l'apertura di presidi nei quattro distretti della provincia ... brindisireport.it Povertà e salute mentale, due condizioni strettamente legateVerrà presentato a Roma l'11 febbraio un volume redatto da Caritas italiana insieme alla Conferenza permanente per la salute mentale nel mondo Franco Basaglia, che mette in luce il ruolo delle disugua ... vita.it PNES, al via fase operativa con visite ambulatoriali Nella seconda metà di febbraio al via la fase operativa degli interventi del Programma nazionale Equità nella salute (Pnes) 2021-2027 - Contrastare la povertà sanitaria. Questa mattina, nella sala Francigena facebook Sostenibilità del Ssn, disuguaglianze di salute e povertà ift.tt/wqQ6hSf #evento #takethedate x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.