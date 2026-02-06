Pakistan attentato in una moschea a Islamabad Oltre 30 morti

Questa mattina a Islamabad, un’esplosione ha colpito una moschea, provocando più di 30 morti e circa un centinaio di feriti. Le autorità pakistane hanno confermato che si è trattato di un attentato suicida. La scena si è trasformata in un caos di soccorsi e ambulanze, mentre si cercano ancora eventuali sopravvissuti tra le macerie. La polizia e i servizi di sicurezza stanno indagando per capire chi abbia compiuto l’attacco e quale sia stato il movente.

