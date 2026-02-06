Pakistan attentato in una moschea a Islamabad Oltre 30 morti

Questa mattina a Islamabad, un’esplosione ha colpito una moschea, provocando più di 30 morti e circa un centinaio di feriti. Le autorità pakistane hanno confermato che si è trattato di un attentato suicida. La scena si è trasformata in un caos di soccorsi e ambulanze, mentre si cercano ancora eventuali sopravvissuti tra le macerie. La polizia e i servizi di sicurezza stanno indagando per capire chi abbia compiuto l’attacco e quale sia stato il movente.

Esplosione in una moschea a Islamabad: oltre 30 morti e un centinaio di feriti. Secondo le autorità pakistane si è trattato di un attentato suicida.

Esplosione in una moschea a Islamabad, oltre 30 morti e 100 feriti. I testimoni: «Attentato suicida»

Questa mattina a Islamabad, un’esplosione ha colpito una moschea sciita durante la preghiera.

Pakistan, attentato in moschea sciita Islamabad: la calca dopo l'esplosione

Un’esplosione ha scosso una moschea sciita alla periferia di Islamabad, provocando almeno 10 morti e numerosi feriti.

Argomenti discussi: Pakistan: uccisi 145 terroristi come rappresaglia per gli attentati; Dal Pakistan a Gaza: il possibile asse tra Hamas e Lashkar-e-Taiba; Afghanistan. La Cina nel mirino dei terroristi; 78 anni fa l’ assassinio di Gandhi. La rivoluzione della non violenza (Laura Tussi).

pakistan attentato in unaAttentato kamikaze in una moschea a Islamabad, almeno 15 mortiAttentato kamikaze nella moschea sciita di Khadijah Al-Kubra a Islamabad, in Pakistan, durante la preghiera del venerdì. Pesante il bilancio: almeno 15 morti e oltre 80 feriti. Lo riferisce la polizia ... ilsole24ore.com

pakistan attentato in unaEsplosione in una moschea a Islamabad, almeno 31 morti e 169 feriti. I testimoni: «Un attentato»Esplosione in una moschea a Islamabad. È di almeno 12 morti e 25 feriti il bilancio: colpito un imambargah, un luogo di culto musulmano sciita, a Islamabad. Lo riferiscono ... ilgazzettino.it

