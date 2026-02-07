Pakistan attentato suicida in una moschea di Islamabad | Isis rivendica la strage

Un attentato suicida ha colpito questa mattina una moschea di Islamabad durante la preghiera del venerdì. Almeno 31 persone sono morte e 169 sono rimaste ferite. L’attacco è stato rivendicato dall’ISIS, e le autorità hanno dichiarato lo stato di massima allerta nella capitale. La polizia ha avviato un’indagine per capire come sia potuto succedere e per rintracciare i responsabili. La città si trova in uno stato di preoccupazione crescente.

Secondo quanto riferito dal SITE Intelligence Group, l'attacco ha provocato almeno 31 vittime e 169 feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche. L'organizzazione jihadista ha dichiarato che un attentatore si è fatto esplodere all'interno della congregazione religiosa, causando una delle azioni più sanguinose registrate negli ultimi anni nel Paese.

