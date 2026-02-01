ROYAL RUMBLE 2026 | Nessun ritorno di Chris Jericho capiamo il motivo

Nessun ritorno di Chris Jericho al Royal Rumble 2026. Per ora, il wrestler canadese non ha fatto la sua comparsa sul ring, anche se nelle settimane scorse si era parlato molto di un suo possibile ritorno. I fan erano in trepidazione, ma alla fine Jericho è rimasto fuori dalla lista dei partecipanti. La sua assenza ha sorpreso molti, considerando le voci che circolavano e le scommesse fatte dagli appassionati. La motivazione ufficiale ancora non è stata comunicata, ma la sua decisione potrebbe avere ragioni legate a impeg

Chris Jericho non è tornato al Royal Rumble 2026, nonostante settimane di clamore e scommesse lo dessero come favorito. A quanto pare è ancora sotto contratto con la AEW e non è mai diventato free agent. La notizia è stata rivelata durante lo show di Fightful del 1° febbraio dopo il Royal Rumble , in cui Sean Ross Sapp ha confermato che Jericho rimane ufficialmente nel roster della AEW, un dettaglio che praticamente smentisce qualsiasi voce su un suo ritorno in WWE. "Ad oggi, Chris Jericho è ancora presente nella pagina del roster della AEW, il che è un ottimo indicatore per capire se qualcuno è ancora in azienda.

