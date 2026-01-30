Seth Rollins non parteciperà alla Royal Rumble 2026 in Arabia Saudita. Il wrestler ha annunciato di avere un impegno diverso e più importante da portare avanti quel giorno. La sua assenza lascia i fan un po’ sorpresi, ma lui spiega che ci sono cose che vengono prima della lotta.

Seth Rollins ha dichiarato che non sarà in Arabia Saudita per Royal Rumble 2026. Potrebbe essere deluso come wrestler professionista, ma sabato avrà un impegno più importante da svolgere. Molti fan hanno ipotizzato che Rollins, attualmente fuori gioco per un infortunio alla spalla, potrebbe tornare al Rumble. Rollins aveva precedentemente dichiarato di sperare di ricominciare ad allenarsi in tempo per WrestleMania. Recentemente ha minimizzato le voci su una sua possibile partecipazione al Rumble, ma ha affermato di essere ancora in linea con i tempi previsti e di poter tornare sul ring “prima piuttosto che poi”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins rivela i suoi impegni durante il giorno della Royal Rumble

Approfondimenti su WWE Royal Rumble

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su WWE Royal Rumble

Argomenti discussi: Seth Rollins rivela la reazione di Bray Wyatt al controverso incontro WWE; Seth Rollins rivela se sarà pronto in tempo per WrestleMania 42; WWE: AJ Lee rivela il suo Mount Rushmore e provoca CM Punk; Seth Rollins | Kevin Owens vuole creare un tag team con me.

Seth Rollins rivela: Kevin Owens desidera una reunion del Tag Team dopo il ritorno dall'infortunioSeth Rollins ha dichiarato che Kevin Owens desidera una riunione del loro tag team non appena entrambi saranno ristabiliti dalle rispettive infortuni e pronti a tornare sul ring. worldwrestling.it

Seth Rollins rivela la reazione di Bray Wyatt al controverso incontro WWESeth Rollins ha finalmente rivelato come Bray Wyatt ha reagito dopo il loro match di Hell in a Cell, pesantemente criticato, un evento che ha perseguitato entrambi per anni. worldwrestling.it

Ospite a ESPN First Take, Seth Rollins ha parlato di una sua possibile partecipazione alla #RoyalRumble. “Non sono ancora pronto per tornare alla Royal Rumble. Ho subito un intervento alla cuffia dei rotatori a ottobre. Mi restano ancora un paio di mesi per r - facebook.com facebook