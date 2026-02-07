Pagelle discesa maschile Olimpiadi | Franzoni deve credere nel superG Odermatt patisce l’ascesa dei giovani
Sabato 7 febbraio, gli appuntamenti di discesa maschile alle Olimpiadi di Pechino hanno portato alcune sorprese. Giovanni Franzoni ottiene un 9 che lo avvicina ai grandi, ma deve ancora credere nel superG. Odermatt fatica a tenere il passo dei giovani che salgono, dimostrando che il livello si alza e la concorrenza si fa più agguerrita.
PAGELLE DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026. Sabato 7 febbraio Giovanni Franzoni, 9: non è corretto parlare di consacrazione definitiva, perché chi vince a Wengen (in superG) e a Kitzbuehel (in discesa) va già considerato a tutti gli effetti tra i grandi della disciplina. Oggi abbiamo però compreso come non solo sappia reggere alla pressione, ma anche esaltarsi nei momenti decisivi. Un ingresso forse troppo prudente alla Carcentina gli è costato l’oro. Adesso deve credere con tutte le sue forze al superG, perché può provare a vincerlo: tecnicamente al momento non solo non ha nulla da invidiare a Odermatt, ma forse anche qualcosa in più. 🔗 Leggi su Oasport.it
Franzoni e Paris imperiali nella discesa libera: le prime due medaglie dell’Italia sono d’argento e bronzo alle Olimpiadi Milano-CortinaGiovanni Franzoni ha sfiorato l'impresa, ha quasi battutto l’imprendibile Von Allmen. Alla fine è arrivato l'argento alla luce dei 20 centesimi di ritardo rispetto allo svizzero. Ma è una medaglia ... corrieredellosport.it
Classifica discesa libera maschile Bormio, Olimpiadi 2026: oro a Franjo Von Allmen con Franzoni e Paris sul podioLa discesa più importante della stagione, la libera maschile sulla pista Stelvio di Bormio ha assegnato le prime medaglie olimpiche ... discoveryalps.it
