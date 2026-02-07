Sci alpino Olimpiadi | diretta della discesa maschile con Odermatt favorito ma attenzione a Franzoni e Paris

La discesa maschile di Bormio, valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si presenta come una gara aperta. Odermatt parte come favorito, ma attenzione anche a Franzoni e Paris, che puntano a sorprendere. La corsa si svolge su un tracciato difficile, e gli atleti sono pronti a dare il massimo. La tensione è alta, e tutti aspettano di vedere chi salirà sul podio.

La discesa maschile a Bormio, valevole per le Olimpiadi Milano Cortina 2026, propone una sfida di velocità su un tracciato impegnativo, con atleti provenienti da tutto il mondo pronti a misurarsi in una prova decisiva. La giornata di gara è accompagnata da una forte attenzione mediatica e da una cornice olimpica che eleva il livello della competizione. La sessione di inizio è prevista alle 11.30, con 36 atleti in lizza provenienti da 17 Paesi. In casa Italia sono quattro gli azzurri al via: previsto l'esordio di Giovanni Franzoni al numero 11 alle 11.55.50, seguito da Dominik Paris al numero 12 alle 11.

Questa mattina a Bormio si tiene la discesa maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

