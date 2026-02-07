Sci alpino Olimpiadi | diretta della discesa maschile con Odermatt favorito ma attenzione a Franzoni e Paris

La discesa maschile di Bormio, valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si presenta come una gara aperta. Odermatt parte come favorito, ma attenzione anche a Franzoni e Paris, che puntano a sorprendere. La corsa si svolge su un tracciato difficile, e gli atleti sono pronti a dare il massimo. La tensione è alta, e tutti aspettano di vedere chi salirà sul podio.

La discesa maschile a Bormio, valevole per le Olimpiadi Milano Cortina 2026, propone una sfida di velocità su un tracciato impegnativo, con atleti provenienti da tutto il mondo pronti a misurarsi in una prova decisiva. La giornata di gara è accompagnata da una forte attenzione mediatica e da una cornice olimpica che eleva il livello della competizione. La sessione di inizio è prevista alle 11.30, con 36 atleti in lizza provenienti da 17 Paesi. In casa Italia sono quattro gli azzurri al via: previsto l’esordio di Giovanni Franzoni al numero 11 alle 11.55.50, seguito da Dominik Paris al numero 12 alle 11. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Sci alpino, Olimpiadi: diretta della discesa maschile con Odermatt favorito, ma attenzione a Franzoni e Paris Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Odermatt favorito, ma Franzoni e Paris lo sfidano! La startlist Questa mattina a Bormio si tiene la discesa maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. LIVE Sci alpino, discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Odermatt favorito sulla Streif, Paris e Franzoni ci provano Segui in tempo reale la discesa di Kitzbuehel 2026, con Marco Odermatt tra i favoriti sulla celebre Streif. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Sci alpino oggi 7 febbraio: discesa libera maschile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Franzoni tallona Cochran-Siegle. Paris convince; RECAP! Prova discesa femminile: Wiles al comando, fiducia per Goggia e Vonn; Sci alpino domani 7 febbraio: discesa libera maschile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Paris e Franzoni sfidano la corazzata svizzera sulla StelvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist della discesa maschile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live ... oasport.it LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultima rifinitura per Brignone e GoggiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova cronometrata ... oasport.it Sabato, ore 11.30: arriveranno dalla gara più veloce dello sci alpino le prime medaglie dei Giochi invernali. C’è stata solo una vittoria azzurra nella storia, a Oslo 1952. In giornata toccherà anche a Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità: fare meglio facebook Tina Maze ci porta nelle prove veloci dello sci alpino delle Olimpiadi di Milano-Cortina. "Goggia ha ancora tanto margine per migliorare, Brignone sta facendo un gran lavoro". L'intervista di Giuliana Lorenzo x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.