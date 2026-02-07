Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera | Ghali risponde alle polemiche dopo lo show alla cerimonia di Milano-Cortina 2026

Ieri sera, lo stadio San Siro ha visto un’esibizione che ha scatenato molte polemiche. Ghali si è presentato sul palco durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ma le sue parole e il suo stile non sono piaciuti a tutti. Molti spettatori hanno commentato sui social, criticando la sua performance e il messaggio trasmesso. La tensione resta alta e i commenti sulla sua esibizione continuano a circolare.

Non accennano a diminuire le polemiche dopo la performance di Ghali che si è tenuta ieri 6 febbraio alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 allo stadio San Siro di Milano. Dopo l’esibizione sui social si è acceso un nuovo dibattito. In particolare su X, numerosi utenti hanno espresso perplessità e critiche sul trattamento riservato all’artista, parlando apertamente di una possibile “censura” durante la diretta in tv. L’artista ha risposto proprio oggi sui suoi canali social: “Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera, ma l’ho sentito attraverso i vostri messaggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ieri sera, Ghali ha preso il palco di San Siro durante l’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Ghali torna a parlare dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

