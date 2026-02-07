Ghali dopo la cerimonia olimpica | Non ho sentito pace né armonia

Ghali torna a parlare dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il cantante ha detto di aver sentito poche emozioni positive, anzi, ha parlato di “assenza di pace, armonia e umanità” durante la serata a San Siro. Dopo aver partecipato all’evento, ha espresso la sua delusione e ha criticato ciò che ha visto.

Ghali, il volto della scena musicale italiana sempre più impegnato nelle questioni sociali e politiche, ha espresso profonda amarezza dopo la sua partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, denunciando l'assenza di "pace, armonia e umanità" nell'evento che si è svolto ieri sera a San Siro. Il cantante, che ha recitato il celebre "Promemoria" di Gianni Rodari, ha affidato il suo sfogo a un post pubblicato sui social media, scatenando un'ulteriore ondata di polemiche che si era già concentrata sulla gestione della sua presenza da parte della Rai. L'amarezza di Ghali, però, non è solo per la mancata visibilità durante la cerimonia, ma per un'atmosfera percepita come distante dagli ideali di pace e fratellanza che la rassegna olimpica dovrebbe incarnare.

