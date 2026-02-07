Olimpiadi Milano-Cortina la recensione di Ghali | Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di questo ieri sera

Ieri sera, Ghali ha preso il palco di San Siro durante l’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina. Il rapper ha letto i versi di Gianni Rodari, ma poi ha commentato a modo suo: “Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di questo ieri sera”. La sua voce si è fatta sentire tra le luci e le emozioni di una cerimonia che, a suo parere, non ha trasmesso quei messaggi di unità e speranza che ci si aspetterebbe da un evento così importante.

Ieri il rapper Ghali allo stadio di San Siro durante la cerimonia di inaugurazione di Milano Cortina ha recitato Promemoria, versi stupendi di Gianni Rodari. Sempre attuali, semplici e diretti. «Ci sono cose da non fare mai, per esempio la guerra», recita uno dei versi. Molti hanno criticato il trattamento riservato all’artista, che spesso pubblicamente è intervenuto a sostegno del popolo palestinese. In rete alcuni hanno osservato come Ghali non sia mai stato citato dai commentatori durante la diretta tv della Rai. E nell’esibizione non abbia goduto di grandi primi piani. #Ghali imbavagliato preventivamente, evitato alla cerimonia, senza primo piano.🔗 Leggi su Open.online

#Milano-Cortina 2026 || Ghali si scaglia contro l’organizzazione delle Olimpiadi di Milano e Cortina, denunciando di non poter cantare l’inno d’Italia e di aver visto tagliata la lingua araba dalla poesia sulla pace.

#Milano-Cortina 2026 || La partecipazione di Ghali alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha acceso una serie di polemiche.

