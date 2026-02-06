Kobe Bryant 8 infinito | lo speciale sullo spettacolo di Buffa su Sky e Now

Sky trasmette “Otto Infinito” di Federico Buffa, uno spettacolo dedicato a Kobe Bryant. Lo show unisce racconto teatrale, immagini backstage e ricordi sportivi, offrendo un ritratto intimo e appassionato del campione. Va in onda su Sky Sport Uno e NOW, portando sullo schermo il percorso di una leggenda del basket.

Sky presenta Otto Infinito di Federico Buffa, lo spettacolo su Kobe Bryant in onda su Sky Sport Uno e NOW, tra racconto teatrale, backstage e memoria sportiva. Sky Sport presenta “Otto Infinito – Vita e Morte di un Mamba”, lo spettacolo teatrale firmato da Federico Buffa che celebra Kobe Bryant. Prima dell’inizio del tour – che partirà da Pesaro sabato 7 febbraio - Buffa con la regista Maria Elisabetta Marelli e il maestro Alessandro Nidi aprono. su Digital-News.it Sky presenta Otto Infinito di Federico Buffa, lo spettacolo su Kobe Bryant in onda su Sky Sport Uno e NOW, tra racconto teatrale, backstage e memoria sportiva. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Federico Buffa ha rivissuto la storia di Kobe Bryant sul palco di Fermo, raccontando l’emozione di averlo incontrato e di aver assistito alla sua straordinaria carriera.

