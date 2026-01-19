En-Nesyri Juve quotazioni in ascesa | il piano B a Mateta può diventare una pista sempre più concreta per l’attacco di Spalletti Ultime

En-Nesyri si avvicina alla Juventus come possibile alternativa a Mateta, in vista della prossima campagna di mercato. Con le quotazioni in aumento, il giocatore marocchino potrebbe rappresentare un’opzione concreta per l’attacco di Spalletti, qualora la prima scelta dovesse risultare irraggiungibile. La situazione delle trattative si fa più articolata, mentre la società continua a monitorare le opportunità di mercato per rafforzare il reparto offensivo.

En-Nesyri Juve: il marocchino scala le gerarchie se salta la prima scelta. Bianconeri in pressing sul Palace, ma Conte sfida Spalletti per l’ex Siviglia. La Juventus continua a lavorare incessantemente su due tavoli paralleli per garantire a Luciano Spalletti il rinforzo offensivo necessario per affrontare la seconda parte di stagione con le carte in regola. Sebbene l’obiettivo principale non sia cambiato, la dirigenza ha il dovere di tenere calde piste alternative di alto livello per non rischiare di rimanere scoperta. La priorità assoluta resta Jean-Philippe Mateta, il possente centravanti del Crystal Palace, per il quale il club sta comunque insistendo con grande decisione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato Juve: le 48 ore di Spalletti e Ottolini. Mateta, En-Nesyri, Beto e Mingueza: cosa sta succedendo in casa bianconera

Le ultime 48 ore di calciomercato alla Juventus sono segnate dalle trattative di Spalletti e Ottolini. Sul tavolo ci sono diversi nomi, tra cui Mateta, En-Nesyri, Beto e Mingueza, che stanno attirando l'attenzione della dirigenza bianconera.

En-Nesyri Juve, il Fenerbahce apre alla formula richiesta dai bianconeri: l’attaccante convince Spalletti. Le ultime

Il Fenerbahçe ha manifestato apertura verso la richiesta della Juventus riguardo a En-Nesyri, ritenuto un possibile piano B per l’attacco. L’attaccante marocchino ha convinto il tecnico Spalletti, grazie alle caratteristiche fisiche e alla formula proposta, che risulta vantaggiosa per entrambe le parti. Le trattative sono in corso, ma la soluzione sembra prendere forma in vista del mercato.

