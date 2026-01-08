Napoli è fatta per l’addio di Ambrosino | il prestito può diventare obbligo di riscatto ad una condizione
L’addio di Giuseppe Ambrosino al Napoli si avvicina, con il prestito che potrebbe trasformarsi in obbligo di riscatto, a condizione di determinate finalità. La decisione segna una fase importante nella carriera del giovane attaccante e nel progetto del club partenopeo. Di seguito, i dettagli e le implicazioni di questa operazione di mercato.
L’avventura di Giuseppe Ambrosino con la maglia del Napoli è arrivata ai titoli di coda, almeno per il momento. L’attaccante classe 2003 lascerà gli azzurri per trasferirsi al Venezia in prestito, con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A da parte del club lagunare, segnale chiaro della fiducia riposta nelle sue qualità. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
