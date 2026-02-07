Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta nel canale del Rio Nizza. La giovane è stata strangolata e il corpo trovato nel cuore della notte a Nizza Monferrato. La polizia ha già fermato un sospettato, ma la paura cresce tra i residenti. Minacce sono state rivolte anche a uno degli uomini coinvolti, mentre le indagini continuano a ritmo serrato.

Una tragedia immane ha colpito la comunità di Nizza Monferrato nel cuore della notte, trasformando un tranquillo angolo del Piemonte in una scena del crimine che gela il sangue. Il corpo senza vita di una giovane di soli 17 anni, Zoe Trinchero, è stato rinvenuto nelle acque gelide di un canale, facendo piombare la cittadina in un incubo. L’allarme è scattato intorno a mezzanotte, quando un residente, affacciatosi dalla propria abitazione, ha scorto una sagoma immobile nel rio Nizza, in un punto in cui il corso d’acqua scorre proprio a ridosso delle case. Quella che doveva essere una normale serata tra adolescenti si è conclusa nel modo più drammatico possibile, lasciando una famiglia e un’intera città nel dolore più profondo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Orrore nel Rio Nizza. A 17 anni strangolata e gettata in un canale. Minacce a un sospettato

Approfondimenti su Rio Nizza

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta nel rio Nizza a Nizza Monferrato.

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta nel canale Rio Nizza a Nizza Monferrato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Rio Nizza

Trovata senza vita una 17enne nel rio Nizza: indagano i carabinieriTragedia a Nizza Monferrato: una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata priva di vita intorno alla mezzanotte di ieri nel rio Nizza, alla ... atnews.it

Ragazza trovata morta nel rio a Nizza MonferratoDramma questa notte a Nizza Monferrato. Una ragazzina di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata nel rio Nizza, alla confluenza con il torrente Belbo. A dare l’allarme un residente della zona che, co ... gazzettadasti.it

Zoe Trinchero, 17 anni, è stata trovata senza vita nel canale Rio Nizza a Nizza Monferrato dopo essersi allontanata da casa di amici e aver interrotto ogni contatto. Preoccupati per il silenzio e per il telefono spento, i ragazzi si sono messi a cercarla per le str facebook

Nizza Monferrato, trovata morta nel Rio ragazza di 17 anni: si indaga per omicidio x.com