Oro sul ghiaccio verde sulle mani | lo smalto fluo di Francesca Lollobrigida conquista la scena

La vittoria di Francesca Lollobrigida sui tremila metri olimpici ha fatto parlare di sé non solo per il risultato, ma anche per il suo look. La campionessa ha sfoggiato uno smalto fluo intenso che ha attirato l’attenzione tra le immagini della gara. Un tocco di colore che ha fatto discutere, mentre sul ghiaccio si tagliava il traguardo e l’Italia festeggiava.

L’oro olimpico sui tremila metri consegna Francesca Lollobrigida alla storia dello sport azzurro, ma a colpire, accanto al cronometro e all’inno, è anche un dettaglio beauty. Nella foto che immortala l’esultanza, le mani giunte rivelano unghie laccate di verde fluo, una scelta cromatica netta che conquista la scena. E anche i social. Perché sono tanti i beauty addicted che hanno puntato lo sguardo su quella manicure total green. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiameloni) Francesca Lollobrigida e lo smalto verde fluo. In realtà, non è un caso isolato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Oro sul ghiaccio, verde sulle mani: lo smalto fluo di Francesca Lollobrigida conquista la scena Approfondimenti su Francesca Lollobrigida Milano Cortina 2026: Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina 2026. Giochi 2026, oro Francesca Lollobrigida Francesca Lollobrigida festeggia il suo 35° compleanno conquistando l’oro sui 3000 metri. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Francesca Lollobrigida Argomenti discussi: 'Ghiaccio Verde' in versione... pre olimpica: alle 19.00 con Paolo De Chiesa tra le ultime gare di CdM e i Giochi; Curling, l’Italia batte la Corea del Sud, poi il ko con il Canada: Ghiaccio lento; Perché nel curling si spazzola il ghiaccio: lo spiega Stefania Constantini, oro olimpico in carica; Ailsa Craig, l’isola di pietra che diventa oro. Oro sul ghiaccio, verde sulle mani: lo smalto fluo di Francesca Lollobrigida conquista la scenaIl primo oro azzurro alle Olimpiadi di Milano arriva con un dettaglio beauty che non passa inosservato: la manicure laccata total green ... ilgiornale.it Grandissima Francesca Lollobrigida, primo oro e record per l'italia. Nel giorno del suo compleannoAl Milano Speed Skate Stadium, lo vince Francesca Lollobrigida, atleta di Frascati, nel pattinaggio di velocità sul ghiaccio, stabilendo anche il record del mondo con 3'5428. Un doppio regalo per ... rainews.it Francesca Lollobrigida vince la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 conquistando il titolo nei 3000 metri di pattinaggio nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno. Per la Nazionale italiana è la terza medaglia dall’inizio dei Giochi. Segui facebook #MilanoCortina2026 Giochi Olimpici Invernali 2026 “Il primo #oro per l’Italia è sempre un’emozione. Ancora di più quando arriva da un’atleta della #Difesa. Complimenti a Francesca Lollobrigida, Primo Aviere Scelto dell’ #AeronauticaMilitare, che nel giorno d x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.