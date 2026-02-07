Giochi 2026 oro Francesca Lollobrigida
Francesca Lollobrigida festeggia il suo 35° compleanno conquistando l’oro sui 3000 metri. La pattinatrice di Frascati vola sul ghiaccio e stabilisce il nuovo record olimpico con un tempo di 3’54”28. È una vittoria che rimarrà nella storia.
17.26 Francesca Lollobrigida si prende l'oro proprio nel giorno del suo 35° compleanno. La pattinatrice di Frascati vola sui 3000m e stabilisce il nuovo record olimpico in 3'54"28. Staccatissime le inseguitrici per il podio: la norvegese Wiklund a 2"26, la canadese Maltais (in manche proprio con l'azzurra) a 2"65. Nella gara d'esordio del pattinaggio di velocità a Milano-Cortina, la Lollobrigida migliora l'argento ottenuto a Pechino sulla stessa distanza. Nel suo medagliere c'è anche il bronzo nella mass start, sempre nel 2022.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Francesca Lollobrigida non svolta agli Europei: tempo alto nei 3000 metri. Oro Wiklund
