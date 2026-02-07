Ore d’ansia lungo il Grande Fiume Mobilitazione per la donna sparita Trovato il telefonino sull’argine

Ore di tensione lungo il Grande Fiume. La scomparsa di una donna ha messo in moto le ricerche. Dopo ore di attesa, è stato trovato il suo telefonino sull’argine, segno che potrebbe essere nelle vicinanze. La piena ha fatto salire il livello dell’acqua di due metri in poche ore, allagando gli isolotti e portando la corrente verso il Delta e il mare. La zona è sotto stretta sorveglianza mentre si cerca di capire cosa sia successo.

Una massa d'acqua che in poche ore ha fatto crescere il Grande Fiume di due metri, isolotti scomparsi, la corrente che punta verso il Delta, verso il mare. Uno scenario difficile, ma loro non si arrendono. Vigili del fuoco, carabinieri, la protezione civile. Lungo le rive del Po una mobilitazione, divise e coraggio, per cercare Elena Baldi, 67 anni. Non si hanno più notizie della donna dal 3 febbraio. E' stato trovato lungo l'argine a pochi metri dal ponte della Statale 16 – ponte che unisce la nostra provincia con quella di Rovigo – il telefonino. Una traccia, un appiglio al quale si sono aggrappati i vigili del fuoco con un'unità speciale, il comando sotto una tenda alzata proprio lì.

