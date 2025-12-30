Paura lungo l' argine auto fa manovra e finisce nel fiume | uomo soccorso e portato in ospedale
Nella serata di lunedì, un'auto è finita nel fiume Montone durante una manovra lungo l'argine. L'incidente ha causato preoccupazione tra i residenti e le autorità, che hanno soccorso il conducente, trasportato successivamente in ospedale. L'evento resta sotto osservazione per chiarire le cause dell'incidente e garantire la sicurezza dell'area.
Grande apprensione nella serata di lunedì, quando un'auto è finita nel fiume Montone e il conducente è poi finito in ospedale. Tutto è avvenuto intorno alle 22 sulla strada provinciale 4 (via Prada), tra gli abitati di Prada e Passo Vico, all'altezza del fiume Montone, al confine tra le province. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
