Paura lungo l' argine auto fa manovra e finisce nel fiume | uomo soccorso e portato in ospedale

Nella serata di lunedì, un'auto è finita nel fiume Montone durante una manovra lungo l'argine. L'incidente ha causato preoccupazione tra i residenti e le autorità, che hanno soccorso il conducente, trasportato successivamente in ospedale. L'evento resta sotto osservazione per chiarire le cause dell'incidente e garantire la sicurezza dell'area.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.