Varese Ligure trovato il corpo senza vita di una donna lungo le sponde del fiume Vara

Ilsecoloxix.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva 53 anni e abitava a Massa. La procura di Genova ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

varese ligure trovato il corpo senza vita di una donna lungo le sponde del fiume vara

© Ilsecoloxix.it - Varese Ligure, trovato il corpo senza vita di una donna lungo le sponde del fiume Vara

Leggi anche questi approfondimenti

varese ligure trovato corpoVarese Ligure, trovato il corpo senza vita di una donna lungo le sponde del fiume Vara - La Spezia – È avvolto nel giallo il rinvenimento del cadavere di una donna sul greto del fiume Vara a San Pietro Vara nel comune di Varese Ligure. ilsecoloxix.it scrive

Cadavere di una donna trovato sulle sponde del Vara, indagini in corso - Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato questa mattina sulle sponde del fiume Vara, nei pressi del borgo di San Pietro Vara, nel comune di Varese Ligure. Da primocanale.it

varese ligure trovato corpoDonna trovata morta nel fiume a Varese Ligure: indaga la procura di Genova - Genova E’ avvolto nel giallo il rinvenimento del cadavere di una donna trovata ieri sul greto del fiume Vara a San Pietro Vara nel comune di Varese Ligure. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Varese Ligure Trovato Corpo