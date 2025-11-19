Varese Ligure trovato il corpo senza vita di una donna lungo le sponde del fiume Vara
Aveva 53 anni e abitava a Massa. La procura di Genova ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
