O’Neill rivive a Trieste | Livermore esplora l’eredità del lutto e le fragilità umane sul palco del Politeama Rossetti

A Trieste, il palco del Politeama Rossetti si riempie di emozioni con una messa in scena di “Il lutto si addice a Elettra”. Livermore porta in scena l’opera di Eugene O’Neill, concentrandosi sulle fragilità umane e sui dolori nascosti dietro le maschere di una famiglia. La produzione del Teatro Nazionale di Genova ha attirato un pubblico numeroso, che ha seguito con attenzione questa interpretazione intensa e coinvolgente.

Il Politeama Rossetti di Trieste ha ospitato sabato 7 febbraio 2026 una produzione intensa e acclamata del Teatro Nazionale di Genova: una rilettura del capolavoro di Eugene O'Neill, "Il lutto si addice a Elettra". Lo spettacolo, diretto da Davide Livermore, ha segnato un trionfo di interpretazione e regia, offrendo al pubblico una catartica esplorazione delle dinamiche familiari più oscure e delle fragilità umane, dimostrando come un testo scritto quasi un secolo fa possa risuonare con una sorprendente attualità. La rappresentazione non solo ha riproposto un classico del teatro americano, ma ha anche offerto una riflessione sul destino ineluttabile e sulla complessità dell'inconscio, temi che necessitano di un periodo di "gestazione" per rivelare la loro vera forza, come sottolineato da diversi studiosi del teatro americano.

