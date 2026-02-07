Omicidio Ylenia Musella il gip | L?assassino ha mentito si è costruito una falsa verità | deve rimanere in cella
Questa mattina il gip ha deciso che l’uomo accusato dell’omicidio di Ylenia Musella deve rimanere in cella. Durante l’interrogatorio, il giudice ha sottolineato come l’indagato abbia mentito e si sia inventato una falsa versione dei fatti. Non ha creduto alle sue spiegazioni sul lancio del coltello e ha evidenziato come abbia cercato di cancellare le prove, eliminando i profili social, per tentare di nascondere la verità.
Non è credibile quando sostiene di aver lanciato il coltello, ma ha anche tentato di cancellare le prove a suo carico, rimuovendo i profili social, nel tentativo di costruire una verità alternativa rispetto all’omicidio della sorella. Sono questi i punti che hanno spinto il gip Maria Rosaria Aufieri a convalidare il fermo e ad emettere misura cautelare a carico di Giuseppe Musella, responsabile dell’omicidio della sorella Ylenia. Non regge la pista del lancio del coltello, che avrebbe comportato dosi di “coraggio e freddezza” nella rimozione del coltello, dunque - scrive il gip - si è trattato di una coltellata sferrata da vicino. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
