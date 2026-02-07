Questa mattina il gip ha deciso che l’uomo accusato dell’omicidio di Ylenia Musella deve rimanere in cella. Durante l’interrogatorio, il giudice ha sottolineato come l’indagato abbia mentito e si sia inventato una falsa versione dei fatti. Non ha creduto alle sue spiegazioni sul lancio del coltello e ha evidenziato come abbia cercato di cancellare le prove, eliminando i profili social, per tentare di nascondere la verità.

Non è credibile quando sostiene di aver lanciato il coltello, ma ha anche tentato di cancellare le prove a suo carico, rimuovendo i profili social, nel tentativo di costruire una verità alternativa rispetto all’omicidio della sorella. Sono questi i punti che hanno spinto il gip Maria Rosaria Aufieri a convalidare il fermo e ad emettere misura cautelare a carico di Giuseppe Musella, responsabile dell’omicidio della sorella Ylenia. Non regge la pista del lancio del coltello, che avrebbe comportato dosi di “coraggio e freddezza” nella rimozione del coltello, dunque - scrive il gip - si è trattato di una coltellata sferrata da vicino. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Omicidio Ylenia Musella, il gip: «L?assassino ha mentito, si è costruito una falsa verità: deve rimanere in cella»

Approfondimenti su Ylenia Musella

Ylenia Musella è stata uccisa a Napoli.

La polizia ha arrestato Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia, per l’omicidio della giovane di 22 anni.

Ultime notizie su Ylenia Musella

Il fratello di Ylenia Musella ha confessato l’omicidio: abbandonata fuori l’ospedale dopo le coltellateGiuseppe Musella, che questa notte si è consegnato alla polizia dopo ore di fuga, ha confessato l'omicidio della sorella Ylenia, avvenuto a Ponticelli ... fanpage.it

Omicidio Ylenia Musella, il gip: «L’assassino ha mentito, si è costruito una falsa verità: deve rimanere in cella»Non è credibile quando sostiene di aver lanciato il coltello, ma ha anche tentato di cancellare le prove a suo carico, rimuovendo i profili social, nel tentativo di costruire ... ilmattino.it

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte di Ylenia Musella, la 22enne uccisa nel rione Conocal, a Ponticelli. Per la Procura di Napoli non ci sono dubbi: si tratta di omicidio volontario. Nella mattinata odierna è previsto l’interrogatorio davanti al gip per la conv facebook

Ylenia, i pm non hanno dubbi «È stato omicidio volontario». Verifiche sul cane di famiglia x.com