Ylenia Musella uccisa a Napoli il fratello ha confessato l' omicidio

Ylenia Musella è stata uccisa a Napoli. Il fratello ha confessato di aver commesso l’omicidio. La vittima scriveva sui social:

Giuseppe Musella, il 28enne sottoposto a fermo dalla Procura di Napoli per l'omicidio della sorella Ylenia Musella, 22 anni, si è consegnato alla polizia alla quale ha confessato di essere stato lui a uccidere la ragazza. La giovane è stata colpita alle spalle con un coltello martedì pomeriggio ed è morta poco dopo essere giunta nell'ospedale Villa Betania nel quartiere Ponticelli della città partenopea., Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, la 22enne era molto legata alla famiglia, in particolare al fratello, al quale in un post sui social scriveva: "Non vorrei mai vederti soffrire perché se stai bene tu, sto bene anch’io. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Questa notte a Napoli, Ylenia Musella è stata uccisa a coltellate in strada.

Omicidio Ylenia Musella, il fratello ha confessato l'omicidio: «Sì, sono stato io»

