Omicidio Ylenia Musella arrestato il fratello 28enne Giuseppe | fermo per omicidio volontario La confessione | Sì sono stato io

La polizia ha arrestato Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia, per l’omicidio della giovane di 22 anni. L’uomo, 28 anni, ha confessato di averla accoltellata. La Squadra Mobile di Napoli lo ha fermato poco dopo i fatti.

La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

