Omicidio Ylenia Musella a Napoli | il fratello resta in carcere per la difesa è un colpo accidentale

Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia, resta in carcere dopo l’udienza di convalida del fermo. La difesa dice che si è trattato di un incidente, ma i giudici hanno deciso di mantenerlo dietro le sbarre. L’accusa lo vede come il responsabile dell’omicidio della sorella, avvenuto nel rione Conocal a Napoli.

Convalidato il fermo di Giuseppe Musella. Resta dietro le sbarre Giuseppe Musella, 25 anni, accusato di aver ucciso la sorella Ylenia con una coltellata alla schiena nel rione Conocal, a Napoli. La giudice per le indagini preliminari del Tribunale partenopeo, Maria Rosaria Aufieri, ha convalidato il fermo disposto dalla Procura e confermato la custodia cautelare in carcere, rigettando le richieste della difesa di una riqualificazione del reato. Il giovane, detenuto nel carcere d i Secondigliano, ha ribadito davanti al gip la sua versione dei fatti: il coltello sarebbe stato lanciato durante una lite, senza alcuna intenzione di colpire o uccidere la sorella. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Approfondimenti su Ylenia Musella

La lite tra fratelli a Napoli finisce in tragedia.

Ylenia Musella è stata uccisa a Napoli.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ylenia Musella

