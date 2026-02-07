Omicidio operaio ad Arzano l’amico ferito piantonato a Giugliano | È stato scambio di persona

Un uomo di 25 anni, Antonio Persico, è stato ferito in un omicidio avvenuto ad Arzano. Ora si trova in ospedale a Giugliano, sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine. Secondo quanto affermano gli investigatori, l’amico rimasto ferito sostiene che si sia trattato di uno scambio di persona. La polizia sta lavorando per chiarire cosa sia successo e chi siano i responsabili.

Antonio Persico, 25 anni, è ricoverato all'ospedale di Giugliano, piantonato giorno e notte dalle forze dell'ordine. Ferito a un braccio durante l'agguato costato la vita a Rosario Coppola, suo amico, ucciso mercoledì sera in via Sette Re ad Arzano, il giovane barbiere è sotto choc e dice pochissimo. Solo una precisazione: «Non c'è stato alcun inseguimento. È stato uno scambio di persona». Una versione che conferma le prime ricostruzioni giornalistiche, ma il piantonamento continuo apre interrogativi importanti. Una misura di protezione così stringente potrebbe indicare che gli investigatori temono per l'incolumità dell'unico testimone dell'omicidio e che il responsabile sia già stato individuato.

