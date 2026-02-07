La polizia ha fermato ieri Giuseppe Calabrò, chiamato anche u Dutturicchiu, su delega della Dda di Milano. Il 76enne è stato arrestato dopo la condanna all’ergastolo arrivata mercoledì in primo grado per l’omicidio di Cristina Mazzotti, avvenuto nel 1975. La squadra mobile e la Dia hanno deciso di intervenire, ritenendo che ci fosse un concreto rischio di fuga. Calabrò ha commentato il processo, dicendo che “non si doveva fare”. La vicenda torna sotto i riflettori, mentre si

La Squadra mobile e la Dia, su delega della Dda di Milano, hanno fermato ieri Giuseppe Calabrò, detto u Dutturicchiu, 76 anni, ritenendo concreto il pericolo di fuga dopo la condanna di primo grado all'ergastolo ricevuta mercoledì dalla corte di assise di Como per l'omicidio del 1975 di Cristina Mazzotti. "L'imputato può godere di una serie di appoggi, di carattere logistico e patrimoniale, attivabili in qualsiasi momento e in grado di garantirgli la latitanza e l'impunità per i l gravissimo reato commesso", osservano i pm Paolo Storari, Pasquale Addesso e Stefano Amendola. Tuttavia per Calabrò è un "processo che neanche si sarebbe dovuto celebrare". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Omicidio Mazzotti, Calabrò a Klaus Davi: "Il processo non si doveva fare"

Approfondimenti su Mazzotti Cristina

Nella giornata di ieri, a Como, si è concluso un procedimento che durava da quasi 50 anni.

La polizia ha fermato Giuseppe Calabrò, sospettato di aver ucciso Cristina Mazzotti 50 anni fa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Mazzotti Cristina

Argomenti discussi: Altri due ergastoli dopo 50 anni per l'omicidio di Cristina Mazzotti; Dopo 50 anni due ergastoli per l’omicidio di Cristina Mazzotti; Cristina Mazzotti, dopo 50 anni arriva la sentenza: ergastolo per Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, assolto Antonio Talia; Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti: due ergastoli, 50 anni dopo.

Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti, fermato a Milano u Dutturicchiu Giuseppe Calabrò dopo la condanna all’ergastoloIl pericolo di fuga si fa ancora più concreto e reale ove si consideri che l'imputato ha prenotato per domani (oggi, ndr) alle ore 8.35 ... affaritaliani.it

Aveva un volo per Reggio Calabria: fermato Giuseppe Calabrò. Era appena stato condannato all’ergastolo per l’omicidio MazzottiCalabrò era libero dopo la condanna all'ergastolo della Corte d'Assise di Como in attesa dei successivi gravi di giudizio. Ma secondo i pm di Milano c’era un concreto e attuale il pericolo di fuga ... msn.com

Fermato ieri Giuseppe Calabrò, detto 'u Dutturicchiu, 76 anni, ritenendo concreto il pericolo di fuga dopo la condanna di primo grado all’ergastolo ricevuta mercoledì dalla corte di assise di Como per l’omicidio del 1975 di Cristina Mazzotti. x.com

Fermato il Killer di Cristina Mazzotti uccisa 50 anni fa A cinquant’anni dal sequestro e dall’omicidio di Cristina Mazzotti, uno dei killer torna al centro dell’inchiesta giudiziaria ed è stato fermato. La Squadra mobile e la Direzione investigativa antimafia di Milano facebook