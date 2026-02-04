Sequestro Cristina Mazzotti Klaus Davi | Giuseppe Calabrò disse | non sono un rapitore voglio esser

Nella giornata di ieri, a Como, si è concluso un procedimento che durava da quasi 50 anni. Giuseppe Calabrò, conosciuto come “U Dutturicchiu”, è stato condannato all’ergastolo per il sequestro e l’omicidio di Cristina Mazzotti, avvenuto nel 1976. La Corte d’Assise ha emesso la sentenza dopo un lungo percorso giudiziario, portando finalmente a una chiusura per la famiglia della vittima.

Il 4 febbraio 2026, nella sala di udienza della Corte d’Assise di Como, si è chiuso un capitolo lungo mezzo secolo: Giuseppe Calabrò, detto “U Dutturicchiu”, è stato condannato all’ergastolo per il sequestro e l’omicidio di Cristina Mazzotti, avvenuto il 12 aprile 1976. Il nome di Calabrò, per anni bandito dalle cronache come un fantasma della criminalità milanese, è tornato al centro dell’attenzione con la sentenza definitiva che ha sigillato un’inchiesta che ha attraversato decenni, svelando reti nascoste tra estremismo politico, calcio ultras e potere mafioso. Il processo, che si è protratto per oltre due anni, ha portato alla luce un’intera rete di silenzi, omissioni e manovre politiche che hanno oscurato i fatti per mezzo secolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Corte d’assise di Como ha condannato all’ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, entrambi originari di Reggio Calabria, per l’omicidio di Cristina Mazzotti.

