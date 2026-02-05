Uccisa dal fratello con una coltellata | domani l' autopsia sul corpo di Jlenia Musella

Domani si svolge l’autopsia su Jlenia Musella, la ragazza di 22 anni uccisa dal fratello con una coltellata alla schiena. La Procura di Napoli ha già nominato il consulente che si occuperà dell’esame sul corpo, mentre si aspetta di chiarire le cause di questa tragedia. La procura ha spiegato che l’esame sarà decisivo per capire meglio cosa sia successo prima della morte della giovane.

Approfondimenti su Jlenia Musella

La tragedia si è consumata a Ponticelli, dove Jlenia Musella, 22 anni, è stata trovata morta dopo essere stata picchiata e colpita con un coltello.

La polizia ha arrestato il fratello di Jlenia Musella, la giovane di 22 anni trovata morta con una ferita da coltello.

Ultime notizie su Jlenia Musella

