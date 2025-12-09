Omicidio a Salerno litigio fatale per un 35enne | verità dall' autopsia
Un litigio culminato in tragedia ha portato alla morte di Vincenzo Mazza, 35 anni, a Salerno. Sono iniziati gli accertamenti del medico legale sul suo corpo, mentre proseguono le indagini per chiarire i dettagli dell'omicidio avvenuto venerdì scorso nella casa del presunto aggressore.
Sono cominciati i primi accertamenti irripetibili del medico legale sul corpo di Vincenzo Mazza, il 35enne di Angri, morto venerdì scorso in casa di quello che a oggi viene considerato il suo presunto assassino. La procura di Salerno, ieri pomeriggio, ha conferito incarico al medico legale per.
Omicidio a Salerno: una lite finita in tragedia è costata la vita a un 35enne originario di Angri. L'uomo è morto nell'appartamento di Luca Fedele, arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Smentita l'ipotesi iniziale del tentato furto: i d
Omicidio Vassallo, presidio a Salerno per Fabio Cagnazzo, il colonnello dei carabinieri indagato
Vincenzo Mazza morto, Fedele resta in carcere: «Spaccio e prostituzione nella casa dell'omicidio» - Resta in carcere il 49enne Luca Fedele accusato dell'omicidio preterintenzionale del 35enne Vincenzo Mazza avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in un appartamento di via ...