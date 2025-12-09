Omicidio a Salerno litigio fatale per un 35enne | verità dall' autopsia

Un litigio culminato in tragedia ha portato alla morte di Vincenzo Mazza, 35 anni, a Salerno. Sono iniziati gli accertamenti del medico legale sul suo corpo, mentre proseguono le indagini per chiarire i dettagli dell'omicidio avvenuto venerdì scorso nella casa del presunto aggressore.

Sono cominciati i primi accertamenti irripetibili del medico legale sul corpo di Vincenzo Mazza, il 35enne di Angri, morto venerdì scorso in casa di quello che a oggi viene considerato il suo presunto assassino. La procura di Salerno, ieri pomeriggio, ha conferito incarico al medico legale per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

