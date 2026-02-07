Omicidio di Ylenia Musella i funerali al Rione Luzzatti | la madre abbraccia la bara durante le esequie

Oggi si sono svolti i funerali di Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni uccisa dal fratello Giuseppe. La cerimonia si è tenuta nel Rione Luzzatti, dove la famiglia ha dato l’ultimo saluto alla giovane. La madre ha abbracciato la bara, visibilmente scossa, davanti agli amici e ai parenti che si sono radunati per l’addio. La tragedia ha sconvolto l’intera comunità di Ponticelli, lasciando tutti senza parole.

È il giorno dell'ultimo saluto Ylenia Musella la 22enne del Rione Conocal di Ponticelli, uccisa dal fratello Giuseppe. Le esequie della ragazza si stanno tenendo dalle 16.30 nella chiesa Sacra Famiglia al rione Luzzatti. Già si sono iniziati a riunire all'esterno della chiesa diverse persone che hanno accolto la salma della giovane con palloncini e lacrime di commozione. Dolore dai parte dei familiari di Ylenia che hanno accompagnato il feretro all'interno della struttura. La mamma partecipa al funerale abbracciata alla bara bianca ai piedi dell'altare. Sta ripiegata sul feretro e rifiuta qualunque invito a lasciare l'abbraccio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

