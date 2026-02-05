Ylenia Musella parla del padre boss Tonino Caramella, detenuto, e racconta come la droga, il rione Conocal e un omicidio la zia siano legati alla sua storia. La ragazza si confronta con un passato difficile, tra minacce e ombre di criminalità che ancora pesano sulla sua vita.

I figli di Antonio Circone, il boss noto a Ponticelli (Napoli) come «Tonino Caramella», sono cresciuti in un appartamento che era tutto tranne che un nido sicuro. Al primo piano del rione Conocal, la casa era una base logistica per lo spaccio, un'azienda di famiglia dove Giuseppe e Ylenia Musella respiravano logiche criminali fin da piccoli. In quel contesto, la vendita di cocaina era l'unica quotidianità possibile, gestita dai genitori come un’attività commerciale aperta h24. Ylenia Musella, perché è stata uccisa: dalla musica alta alla lite per il cane, «i futili motivi del fratello Giuseppe». 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Ylenia Musella, chi è il padre boss (detenuto) «Tonino Caramella»: la droga, il rione Conocal e l'omicidio della zia in un agguato

Approfondimenti su Tonino Caramella

Giuseppe Musella, 28 anni, è stato arrestato per aver ucciso la sorella Ylenia a Ponticelli.

Questa notte a Napoli, gli agenti hanno arrestato Giuseppe Musella, il fratello di 28 anni, sospettato dell’omicidio della giovane Ylenia Musella di 22 anni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Tonino Caramella

Argomenti discussi: Giuseppe Musella, chi è il fratello di Ylenia uccisa a coltellate a Napoli: le continue liti a casa, i genitori detenuti, la fuga e la...; Chi è Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa a Napoli; Arrestato il fratello di Ylenia Musella, uccisa a 22 anni a Napoli: ha confessato; 22enne uccisa con una coltellata dal fratello, lite scoppiata per il cane.

Ylenia Musella, chi è il padre boss (detenuto) «Tonino Caramella»: la droga, il rione Conocal e l'omicidio della zia in un agguatoI figli di Antonio Circone, il boss noto a Ponticelli (Napoli) come «Tonino Caramella», sono cresciuti in un appartamento che era tutto tranne che un nido sicuro. Al primo piano ... leggo.it

Giuseppe Musella, chi è il fratello di Ylenia uccisa a PonticelliA uccidere Ylenia Musella, 22 anni, è stato suo fratello Giuseppe, 28 anni, con una coltellata alla schiena. Il 28enne si è consegnato nella notte alla polizia confessando il delitto. notizie.it

Ylenia Musella uccisa a Napoli, il fratello ha confessato | Il cagnolino di lui avrebbe scatenato la lite #napoli x.com

Ylenia Musella, la versione del fratello Giuseppe: «Ho lanciato il coltello, non volevo ucciderla». Il volto tumefatto, il calcio al cane, l'abbandono in ospedale: cosa non torna facebook