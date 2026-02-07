Omicidio di Ylenia Musella i funerali al Rione Luzzatti | lacrime e palloncini all' esterno della chiesa

Stamattina si sono svolti i funerali di Ylenia Musella, la giovane di 22 anni uccisa dal fratello Giuseppe. La chiesa del Rione Luzzatti era piena di amici e parenti che hanno portato lacrime e palloncini bianchi, mentre all’esterno si sono formate lunghe file di persone in lutto. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

