Omicidio Francesco Pio Maimone confermato la condanna all’ergastolo in appello
La Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la condanna all’ergastolo inflitta in primo grado a Francesco Pio Valda, per l’omicidio di Francesco Pio Maimone, ucciso da uno dei colpi di pistola esplosi da Valda al culmine di una lite scoppiata solo per un paio di scarpe sporcato. Presenti in aula, alla lettura del dispositivo, Antonio e Tina Maimone, i genitori di Francesco Pio Maimone, che hanno accolto tra le lacrime la decisione del giudice. I giudici hanno confermato anche le condanne inflitte in primo grado a Pasquale Saiz, Giuseppina Niglio e Alessandra Clemente. Per Salvatore Mancini, invece, ha escluso l’aggravante mafiosa e rideterminando la pena a 2 anni e sei mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Il 68enne di Dello, accusato dell’omicidio preterintenzionale di Mario Francesco Donadoni, sarà in aula il 4 febbraio - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Francesco Pio Maimone, ergastolo anche in appello per Francesco Valda - La Corte di Assise di Appello di Napoli ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado a Francesco Pio Valda, per l' omicidio di Francesco Pio Maimone, ucciso da ... Riporta ilmattino.it
Omicidio Francesco Pio Maimone, la lettera di Valda: «Credete in me, non sono un fenomeno» - «Credete in me ora che ho preso coscienza di quello che ho determinato, non sono un fenomeno». Si legge su msn.com
Processo d'appello per l'omicidio Maimone, attesa per la sentenza - Francesco Pio Valda, condannato all'ergastolo in primo grado, scrive: "Credete in me ora che ho preso coscienza di quello che ho determinato" ... Come scrive rainews.it