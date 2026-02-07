Giuseppe Calabrò | l’ultrà condannato per l’omicidio di Cristina Mazzotti fermato a Milano

Giuseppe Calabrò, l’ultrà condannato per l’omicidio di Cristina Mazzotti, è stato arrestato a Milano. Dopo la condanna definitiva dell’8 febbraio, si era nascosto per settimane. Questa mattina, gli agenti lo hanno trovato e fermato in una zona tranquilla della città. Ora si trova in caserma in attesa di trasferimento in carcere.

Giuseppe Calabrò, condannato in primo grado all’ergastolo il 4 febbraio scorso per l’omicidio aggravato di Cristina Mazzotti, è stato fermato a Milano. La ragazza fu rapita a Eupilio Como il primo luglio del 1975, segregata in una buca in Castelletto Ticino «senza sufficiente aereazione, senza possibilità di deambulazione, somministrandole massicce dosi di tranquillanti ed eccitanti, così cagionandone volontariamente la morte avvenuta in Galliate (Novara)». Calabrò fece parte del commando che rapì la ragazza. Ma è anche implicato nell’indagine sulle infiltrazioni della criminalità organizzata calabrese nel tifo organizzato di FC Internazionale e AC Milan.🔗 Leggi su Open.online

