Questa mattina Stellindo Denti si è presentato in Procura chiedendo di riaprire le indagini sull’omicidio di sua moglie, Floride Cesaretti, avvenuto 27 anni fa. Dopo tutto questo tempo, l’uomo insiste sul fatto che ci sono ancora elementi che possono portare alla verità e pensa di aver individuato un sospettato. La Procura valuterà ora se ci sono le condizioni per riaprire ufficialmente il caso.

Riaprire il caso, ora. Ventisette anni dopo l’ omicidio di Floride Cesaretti, il marito Stellindo Denti torna in Procura con una richiesta formale: riattivare le indagini su un cold case che, sostiene, ha già un sospettato preciso. L’istanza sarà depositata la prossima settimana e punta dritto su una pista che secondo Denti non sarebbe mai chiarita fino in fondo, nonostante riaperture, accertamenti e persino un prelievo coattivo di Dna. A 79 anni Stellindo Denti continua a cercare la verità sulla morte della moglie Floride Cesaretti, custode del collegio "Il Colle" di Urbino, uccisa la notte del 27 novembre 1998. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Cesaretti, il marito: "La Procura riapra le indagini"

