omicidio pasolini presentata in procura a roma istanza per riapertura indagini

Torna sotto i riflettori il caso di Pier Paolo Pasolini dopo che alla Procura di Roma è stata depositata una nuova istanza per riaprire l’indagine sull’omicidio del poeta e regista, avvenuto a Ostia il 2 novembre 1975. Il fascicolo era stato archiviato nel 2015, dopo decenni di dubbi e piste rimaste sospese. La richiesta, presentata dall’avvocato Stefano Maccioni per conto dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, del regista David Grieco e dello scrittore-editore Giovanni Giovannetti, si basa su ‘nuovi elementi emersi anche dalla visione delle immagini Rai dell’epoca e sulla lettura unitaria dei dati sinora raccolti’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

