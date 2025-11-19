Femminicidio Papadia la Procura di Spoleto chiude le indagini | omicidio volontario ma non premeditato

19 nov 2025

La Procura di Spoleto ha chiuso le indagini a carico di Nicola Gianluca Romita per l’omicidio della moglie Laura Papadia. Al 48enne viene contestato l’omicidio volontario aggravato dal legame coniugale, ma non la premeditazione. Nella ricostruzione accusatoria, infatti, l’omicidio della 36enne. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Femminicidio di Spoleto, chiuse le indagini a carico di Romita: non c’è stata premeditazione - di Chiara Fabrizi La Procura di Spoleto ha chiuso le indagini a carico di Nicola Gianluca Romita, il 48enne che lo scorso 26 marzo ha ucciso la moglie Laura Papadia, 36 anni, nell’appartamento in cui ... Secondo umbria24.it

