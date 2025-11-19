Femminicidio Papadia la Procura di Spoleto chiude le indagini | omicidio volontario ma non premeditato
La Procura di Spoleto ha chiuso le indagini a carico di Nicola Gianluca Romita per l’omicidio della moglie Laura Papadia. Al 48enne viene contestato l’omicidio volontario aggravato dal legame coniugale, ma non la premeditazione. Nella ricostruzione accusatoria, infatti, l’omicidio della 36enne. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
