Omicidio a Nizza Monferrato fermato l'amico 20enne per la morte di Zoe | ha confessato
Un ragazzo di 20 anni è stato fermato e ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata senza vita nel rio di Nizza Monferrato. La polizia ha eseguito l’arresto dopo aver raccolto le prime confessioni e ora indaga sui motivi del gesto.
Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato per l'omicidio di Zoe Trinchero, la 17enne trovata senza vita nel rio di Nizza Monferrato. Alex Giuseppe Manna, così si chiama il 20enne fermato, ha confessato il delitto.🔗 Leggi su Fanpage.it
