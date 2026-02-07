Omicidio a Nizza Monferrato fermato l'amico 20enne per la morte di Zoe | ha confessato

Un ragazzo di 20 anni è stato fermato e ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata senza vita nel rio di Nizza Monferrato. La polizia ha eseguito l’arresto dopo aver raccolto le prime confessioni e ora indaga sui motivi del gesto.

